https://news.day.az/azerinews/1871730.html Arzu Nəsirli şöbə rəisi təyin olundu Azərbaycan Televiziyasının (AzTV) Sosial Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi vəzifəsindən azad olunub. Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, şöbə rəisi Rüfət Seyidov işini tərk edib. Onun vəzifəsini hazırda Arzu Nəsirli icra edir.
Arzu Nəsirli şöbə rəisi təyin olundu
Azərbaycan Televiziyasının (AzTV) Sosial Media və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi vəzifəsindən azad olunub.
Day.Az unikal-a istinadən xəbər verir ki, şöbə rəisi Rüfət Seyidov işini tərk edib.
Onun vəzifəsini hazırda Arzu Nəsirli icra edir.
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