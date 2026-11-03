Apple, Netflix, OpenAI və TikTok büdcəmizə vergi ödəyir - TAM SİYAHI
Azərbaycanda Dövlət Vergi Xidmətinin (DVX) elektron qeydiyyat portalı vasitəsilə indiyədək 24 qeyri-rezident rəqəmsal xidmət təchizatçısı əlavə dəyər vergisi (ƏDV) məqsədləri üçün vergi uçotuna alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, Trend-in sorğusuna cavab olaraq DVX-dən bildirilib ki, rəqəmsal iqtisadiyyatın vergiyə cəlb edilməsi və bu sahədə vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdirilir.
Qeyd olunub ki, beynəlxalq rəqəmsal xidmət təchizatçılarının elektron qeydiyyat sisteminə cəlb edilməsi, vergi öhdəliklərinə könüllü əməletmənin təşviqi və şəffaflığın artırılması istiqamətində işlər bundan sonra da davam etdiriləcək.
DVX-nin məlumatına görə, 2025-ci il ərzində elektron qeydiyyat portalı vasitəsilə 7 qeyri-rezident rəqəmsal xidmət təchizatçısı ƏDV məqsədləri üçün vergi uçotuna alınıb. Həmin il qeyri-rezidentlər tərəfindən hesablanmış ƏDV məbləği 15,5 milyon manat təşkil edib. Eyni zamanda 2025-ci il ildə sosial şəbəkələr və xarici rəqəmsal platformalar üzrə kameral qaydada 250,5 min manat vergilər hesablanıb. Bundan başqa, rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə vergitutma sahəsində aparılmış monitorinq və müvafiq məlumatların uyğunlaşdırılması nəticəsində onlarla yeni vergi ödəyicisinin vergi uçotuna alınması təmin edilib.
Azərbaycan Respublikasında elektron qaydada uçota alınmış rəqəmsal xidmət təqdim edən qeyri-rezidentlərin siyahısını təqdim edirik:
|№
|ŞİRKƏTİN ADI
|ÖLKƏ
|QEYDİYYAT TARİXİ
|1
|Apple Distribution International Limited
|İrlandiya
|01.12.2024
|2
|Adobe Systems Software Ireland Limited
|İrlandiya
|01.03.2025
|3
|Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited
|Birləşmiş Krallıq
|01.04.2025
|4
|Elsevier BV
|Niderland
|01.07.2025
|5
|Hyperconnect LLC
|Cənubi Koreya
|01.07.2025
|6
|Tinder LLC
|Amerika Birləşmiş Ştatları
|01.07.2025
|7
|PPG DIGITAL SP. Z O.O.
|Polşa
|01.10.2025
|8
|Epic Games Commerce GmbH
|İsveçrə
|01.03.2026
|9
|Contabo GmbH
|Almaniya
|01.03.2026
|10
|Chess.Com LLC
|Amerika Birləşmiş Ştatları
|01.05.2026
|11
|Xsolla (USA), Inc.
|Amerika Birləşmiş Ştatları
|01.07.2026
|12
|Formula One Digital Media Limited
|Birləşmiş Krallıq
|01.08.2026
|13
|Valve Corporation
|Amerika Birləşmiş Ştatları
|01.09.2026
|14
|Cleverbridge GmbH
|Almaniya
|
01.09.2026
|15
|Aghanim Inc
|Amerika Birləşmiş Ştatları
|01.09.2026
|16
|Netflix International B.V.
|Niderland
|01.09.2026
|17
|ANTHROPIC, PBC
|Amerika Birləşmiş Ştatları
|01.09.2026
|18
|EBAY MARKETPLACES GMBH
|İsveçrə
|01.09.2026
|19
|Zoho Corporation B.V.
|Niderland
|01.09.2026
|20
|Zoom Communications, Inc.
|Amerika Birləşmiş Ştatları
|01.09.2026
|21
|OpenAI OpCo, LLC
|Amerika Birləşmiş Ştatları
|01.09.2026
|22
|Spotify AB
|İsveç
|01.10.2026
|23
|TikTok Pte. Ltd.
|Sinqapur
|01.10.2026
|24
|Appcharge Ltd.
|İsrail
|01.11.2026
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