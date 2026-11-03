https://news.day.az/azerinews/1871751.html Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə sədr təyin edilib Səbuhi Əhəd oğlu Sadıqov Azərbaycan Respublikası Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin sədri təyin edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verirki, bununla bağlı Preizdent İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə sədr təyin edilib
Səbuhi Əhəd oğlu Sadıqov Azərbaycan Respublikası Dövlət Ehtiyatları Agentliyinin sədri təyin edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verirki, bununla bağlı Preizdent İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
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