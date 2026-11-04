https://news.day.az/azerinews/1871869.html Azərbaycan neftinin qiyməti açıqlandı Azərbaycan nefti ucuzlaşıb. Day.Az xəbər verir ki, dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 3,05 ABŞ dolları və ya 2,62 % azalaraq 113,45 ABŞ dolları təşkil edib.
Azərbaycan neftinin qiyməti açıqlandı
Azərbaycan nefti ucuzlaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 3,05 ABŞ dolları və ya 2,62 % azalaraq 113,45 ABŞ dolları təşkil edib.
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