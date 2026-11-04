https://news.day.az/azerinews/1871884.html Qızıl bahalaşdı Nyu-York birjasında qızıl və gümüşün qiymətində artım qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, COMEX əmtəə birjasında qızıl fyuçerslərinin qiyməti 0,46 faiz yüksələrək bir unsiya üçün 3 958 dollara çatıb. Gümüşün fyuçersləri də bahalaşıb. Belə ki, gümüşün bir unsiyasının qiyməti 0,02 faiz artaraq 49,76 dollar təşkil edib.
Qızıl bahalaşdı
Nyu-York birjasında qızıl və gümüşün qiymətində artım qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, COMEX əmtəə birjasında qızıl fyuçerslərinin qiyməti 0,46 faiz yüksələrək bir unsiya üçün 3 958 dollara çatıb.
Gümüşün fyuçersləri də bahalaşıb. Belə ki, gümüşün bir unsiyasının qiyməti 0,02 faiz artaraq 49,76 dollar təşkil edib.
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