https://news.day.az/azerinews/1872050.html III qan qrupu olanlarda diabet riski 28 faiz yüksək ola bilər Alimlərin araşdırmasına görə, III (B) qan qrupuna sahib insanlarda 2-ci tip şəkərli diabet riski B antigeni olmayan şəxslərlə müqayisədə təxminən 28 faiz yüksək ola bilər. Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatda 6 870 diabet hadisəsi təhlil edilib. Lakin bu göstərici mütləq xəstələnmə ehtimalı deyil, qruplar arasındakı nisbi fərqi ifadə edir.

III qan qrupu olanlarda diabet riski 28 faiz yüksək ola bilər

Azərbaycanca, 5 ноября 2026 06:51 (UTC +04:00) 166
III qan qrupu olanlarda diabet riski 28 faiz yüksək ola bilər

Alimlərin araşdırmasına görə, III (B) qan qrupuna sahib insanlarda 2-ci tip şəkərli diabet riski B antigeni olmayan şəxslərlə müqayisədə təxminən 28 faiz yüksək ola bilər.

Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatda 6 870 diabet hadisəsi təhlil edilib. Lakin bu göstərici mütləq xəstələnmə ehtimalı deyil, qruplar arasındakı nisbi fərqi ifadə edir.

Alimlər qan qrupu ilə diabet arasındakı əlaqənin dəqiq səbəbini müəyyənləşdirməyiblər. Ehtimallardan biri qan qrupunun bağırsaq mikrobiomuna və orqanizmdəki iltihabi proseslərə təsiri ilə bağlıdır. Bununla belə, qan qrupunun birbaşa diabetə səbəb olduğunu təsdiqləyən sübut yoxdur.

Mütəxəssislər bildirirlər ki, diabet riskində artıq çəki, fiziki hərəkətsizlik, yaş və irsi meyillilik daha mühüm amillərdir. Balanslaşdırılmış qidalanma, müntəzəm fiziki aktivlik və sağlam çəkinin qorunması riski azaltmağa kömək edir. Yalnız III qan qrupuna sahib olmaq isə xüsusi müayinədən keçmək üçün əsas sayılmır.

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