https://news.day.az/azerinews/1873170.html Yaponiyada güclü zəlzələ olub Yaponiyada 5,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, zəlzələnin episentri Miyaqi prefekturasının şərqində, Sakit okeanda yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 40 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.
Yaponiyada güclü zəlzələ olub
Yaponiyada 5,7 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, ölkənin Milli Meteorologiya İdarəsinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, zəlzələnin episentri Miyaqi prefekturasının şərqində, Sakit okeanda yerləşib. Yeraltı təkanların ocağı 40 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.
Zəlzələ nəticəsində xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb. Sunami təhlükəsi elan edilməyib.
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