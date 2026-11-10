https://news.day.az/azerinews/1873248.html Yod çatışmazlığının qarşısını almağın ən sadə yolu açıqlandı Yod çatışmazlığının qarşısını almaq üçün yodlaşdırılmış duzdan düzgün istifadə etmək tövsiyə olunur. Day.Az xəbər verir ki, endokrinoloq Nataliya Tananakina bildirib ki, duz yemək bişdikdən və bir qədər soyuduqdan sonra əlavə edilməlidir. Çünki qaynama zamanı tərkibindəki yodun 30-50 faizi itə bilər.

Yod çatışmazlığının qarşısını almağın ən sadə yolu açıqlandı

Azərbaycanca, 10 ноября 2026 05:31 (UTC +04:00) 169
Yod çatışmazlığının qarşısını almağın ən sadə yolu açıqlandı

Yod çatışmazlığının qarşısını almaq üçün yodlaşdırılmış duzdan düzgün istifadə etmək tövsiyə olunur.

Day.Az xəbər verir ki, endokrinoloq Nataliya Tananakina bildirib ki, duz yemək bişdikdən və bir qədər soyuduqdan sonra əlavə edilməlidir. Çünki qaynama zamanı tərkibindəki yodun 30-50 faizi itə bilər.

Həkimin sözlərinə görə, gündəlik 5-6 qram yodlaşdırılmış duz qəbul etmək orqanizmin yod ehtiyacının ödənilməsinə kömək edə bilər. Həmçinin həftədə 1-2 dəfə dəniz kələmindən istifadə tövsiyə olunur. Lakin tireotoksikoz və bəzi qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri olan şəxslər yod qəbulunu həkimlə razılaşdırmalıdırlar.

Mütəxəssis qeyd edib ki, hamiləlik, ana südü ilə qidalandırma və erkən uşaqlıq dövründə yoda tələbat artır. Belə hallarda yalnız yodlaşdırılmış duz kifayət etməyə bilər və həkim nəzarəti ilə kalium yodid preparatları təyin oluna bilər. Hamilə qadınlar üçün gündəlik yod ehtiyacının 250 mikroqram olduğu bildirilir.

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Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей - ВИДЕО 8 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 3 586
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция - ВИДЕО 8 ноября 16:21 (UTC+04), Официальная хроника 5 704
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам - ВИДЕО 8 ноября 16:19 (UTC+04), Официальная хроника 885
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 44 дней братский турецкий народ был рядом с нами - ВИДЕО 8 ноября 16:17 (UTC+04), Официальная хроника 789
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Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ - ВИДЕО 8 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 11 792
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В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО 8 ноября 15:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 327
Жители Азербайджана чтят память шехидов на Военном мемориальном кладбище в День Победы - ФОТО 8 ноября 15:18 (UTC+04), Общество 812
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