Yod çatışmazlığının qarşısını almağın ən sadə yolu açıqlandı
Yod çatışmazlığının qarşısını almaq üçün yodlaşdırılmış duzdan düzgün istifadə etmək tövsiyə olunur.
Day.Az xəbər verir ki, endokrinoloq Nataliya Tananakina bildirib ki, duz yemək bişdikdən və bir qədər soyuduqdan sonra əlavə edilməlidir. Çünki qaynama zamanı tərkibindəki yodun 30-50 faizi itə bilər.
Həkimin sözlərinə görə, gündəlik 5-6 qram yodlaşdırılmış duz qəbul etmək orqanizmin yod ehtiyacının ödənilməsinə kömək edə bilər. Həmçinin həftədə 1-2 dəfə dəniz kələmindən istifadə tövsiyə olunur. Lakin tireotoksikoz və bəzi qalxanabənzər vəzi xəstəlikləri olan şəxslər yod qəbulunu həkimlə razılaşdırmalıdırlar.
Mütəxəssis qeyd edib ki, hamiləlik, ana südü ilə qidalandırma və erkən uşaqlıq dövründə yoda tələbat artır. Belə hallarda yalnız yodlaşdırılmış duz kifayət etməyə bilər və həkim nəzarəti ilə kalium yodid preparatları təyin oluna bilər. Hamilə qadınlar üçün gündəlik yod ehtiyacının 250 mikroqram olduğu bildirilir.
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