Tünd kişmiş ürək sağlamlığını dəstəkləyə və qocalmanı ləngidə bilər
Diyetoloq Yelena Solomatina tünd kişmişin yüksək antioksidant tərkibinə görə orqanizm üçün faydalı olduğunu bildirib.
Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, kişmişin tərkibindəki polifenollar oksidləşdirici stresslə mübarizəyə kömək edir, ürək-damar və sinir sistemini dəstəkləyir.
Bundan əlavə, tünd kişmiş kalium və maqneziumla zəngindir. Kalium ürəyin fəaliyyətinin və qan təzyiqinin tənzimlənməsində, maqnezium isə sinir sisteminin və bağırsaqların normal fəaliyyətində mühüm rol oynayır.
Lakin kişmişin tərkibində şəkərin çox olması səbəbindən diabet və insulin müqaviməti olan şəxslərə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Mütəxəssis bildirir ki, bu quru meyvənin faydalarından yararlanmaq üçün onun istehlakında ölçüyə riayət etmək vacibdir.
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