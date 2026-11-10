https://news.day.az/azerinews/1873250.html Tünd kişmiş ürək sağlamlığını dəstəkləyə və qocalmanı ləngidə bilər Diyetoloq Yelena Solomatina tünd kişmişin yüksək antioksidant tərkibinə görə orqanizm üçün faydalı olduğunu bildirib. Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, kişmişin tərkibindəki polifenollar oksidləşdirici stresslə mübarizəyə kömək edir, ürək-damar və sinir sistemini dəstəkləyir.

Tünd kişmiş ürək sağlamlığını dəstəkləyə və qocalmanı ləngidə bilər

Azərbaycanca, 10 ноября 2026 03:19 (UTC +04:00) 216
Tünd kişmiş ürək sağlamlığını dəstəkləyə və qocalmanı ləngidə bilər

Diyetoloq Yelena Solomatina tünd kişmişin yüksək antioksidant tərkibinə görə orqanizm üçün faydalı olduğunu bildirib.

Day.Az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, kişmişin tərkibindəki polifenollar oksidləşdirici stresslə mübarizəyə kömək edir, ürək-damar və sinir sistemini dəstəkləyir.

Bundan əlavə, tünd kişmiş kalium və maqneziumla zəngindir. Kalium ürəyin fəaliyyətinin və qan təzyiqinin tənzimlənməsində, maqnezium isə sinir sisteminin və bağırsaqların normal fəaliyyətində mühüm rol oynayır.

Lakin kişmişin tərkibində şəkərin çox olması səbəbindən diabet və insulin müqaviməti olan şəxslərə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Mütəxəssis bildirir ki, bu quru meyvənin faydalarından yararlanmaq üçün onun istehlakında ölçüyə riayət etmək vacibdir.

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Президент Ильхам Алиев: Сильная экономика, политический вес Турции нас очень радуют - ВИДЕО 8 ноября 16:29 (UTC+04), Официальная хроника 870
Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей - ВИДЕО 8 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 3 573
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция - ВИДЕО 8 ноября 16:21 (UTC+04), Официальная хроника 5 688
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам - ВИДЕО 8 ноября 16:19 (UTC+04), Официальная хроника 871
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 44 дней братский турецкий народ был рядом с нами - ВИДЕО 8 ноября 16:17 (UTC+04), Официальная хроника 769
Супруга шехида Вюсала Магеррамова рассказала о его боевом пути и последних днях - ФОТО 8 ноября 16:12 (UTC+04), Общество 788
Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ - ВИДЕО 8 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 11 778
Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 16:06 (UTC+04), Официальная хроника 14 955
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 15:59 (UTC+04), Официальная хроника 8 590
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Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона - главред Azernews - ВИДЕО 8 ноября 15:38 (UTC+04), Политика 1 872
В Гянджинской государственной филармонии состоялся концерт "Песнь Победы" - ФОТО 8 ноября 15:33 (UTC+04), Культура 797
Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 15:28 (UTC+04), Политика 1 909
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО 8 ноября 15:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 307
Жители Азербайджана чтят память шехидов на Военном мемориальном кладбище в День Победы - ФОТО 8 ноября 15:18 (UTC+04), Общество 792
Врач-хирург рассказал о спасении раненых во время 44-дневной Отечественной войны - ФОТО 8 ноября 15:13 (UTC+04), Общество 900
В Баварии призвали вернуть обязательный воинский призыв в Германии 8 ноября 15:09 (UTC+04), В мире 1 857
В Шуше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате "один на один" - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:58 (UTC+04), Официальная хроника 5 651
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