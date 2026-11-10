https://news.day.az/azerinews/1873251.html Yaşlılıqda ət yemək 100 yaşa çatmaq ehtimalını artıra bilər - Araşdırma Çinli alimlərin araşdırmasına görə, xüsusilə çəkisi normadan az olan 80 yaşdan yuxarı insanlarda ət istehlakı 100 yaşa qədər yaşamaq ehtimalı ilə əlaqələndirilir. Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatın nəticələri "The American Journal of Clinical Nutrition" jurnalında dərc olunub. Araşdırmada 5 203 nəfərin məlumatları təhlil edilib.

Yaşlılıqda ət yemək 100 yaşa çatmaq ehtimalını artıra bilər - Araşdırma

Azərbaycanca, 10 ноября 2026 02:30 (UTC +04:00) 152
Yaşlılıqda ət yemək 100 yaşa çatmaq ehtimalını artıra bilər

Çinli alimlərin araşdırmasına görə, xüsusilə çəkisi normadan az olan 80 yaşdan yuxarı insanlarda ət istehlakı 100 yaşa qədər yaşamaq ehtimalı ilə əlaqələndirilir.

Day.Az xəbər verir ki, tədqiqatın nəticələri "The American Journal of Clinical Nutrition" jurnalında dərc olunub.

Araşdırmada 5 203 nəfərin məlumatları təhlil edilib. Məlum olub ki, hər gün ət yeyən, çəkisi normadan az olan yaşlıların 100 yaşa çatmaq ehtimalı vegetarianlarla müqayisədə 44 faiz yüksəkdir. Bu əlaqə əsasən qadınlarda müşahidə edilib, normal və artıq çəkili şəxslərdə isə oxşar fərq qeydə alınmayıb.

Alimlər bildirirlər ki, uzunömürlülük baxımından əsas amil yalnız ət deyil, orqanizmin kifayət qədər zülal və kalori qəbul etməsidir. Balıq, yumurta və süd məhsulları istehlak edən yaşlılarda da oxşar nəticələr müşahidə olunub. Tədqiqatçılar vurğulayırlar ki, bu nəticələr ət yeməyin birbaşa ömrü uzatdığını sübut etmir.

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Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция - ВИДЕО 8 ноября 16:21 (UTC+04), Официальная хроника 5 681
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам - ВИДЕО 8 ноября 16:19 (UTC+04), Официальная хроника 865
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Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ - ВИДЕО 8 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 11 771
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Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 15:28 (UTC+04), Политика 1 858
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО 8 ноября 15:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 294
Жители Азербайджана чтят память шехидов на Военном мемориальном кладбище в День Победы - ФОТО 8 ноября 15:18 (UTC+04), Общество 785
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В Шуше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате "один на один" - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:58 (UTC+04), Официальная хроника 5 643
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Завтра в Баку пойдет дождь - ПРОГНОЗ 8 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 1 090
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