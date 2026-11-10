https://news.day.az/azerinews/1873254.html Kardioloq ürək sağlamlığını qorumağın sadə yolunu açıqladı: Tez-tez gülün Braziliyalı kardioloq Fabio de Serkeyra Lario sağlamlığı qorumaq üçün tez-tez gülməyi tövsiyə edib. Day.Az xəbər verir ki, həkimin sözlərinə görə, gülüş stress zamanı qanda kortizolun səviyyəsini azaldır və insanın əhval-ruhiyyəsini yaxşılaşdıran maddələrin ifrazını artırır.

Kardioloq ürək sağlamlığını qorumağın sadə yolunu açıqladı: Tez-tez gülün

Azərbaycanca, 10 ноября 2026 07:15 (UTC +04:00) 123
Kardioloq ürək sağlamlığını qorumağın sadə yolunu açıqladı:

Braziliyalı kardioloq Fabio de Serkeyra Lario sağlamlığı qorumaq üçün tez-tez gülməyi tövsiyə edib.

Day.Az xəbər verir ki, həkimin sözlərinə görə, gülüş stress zamanı qanda kortizolun səviyyəsini azaldır və insanın əhval-ruhiyyəsini yaxşılaşdıran maddələrin ifrazını artırır.

Mütəxəssis bildirib ki, gülmək orqanizmdə xroniki iltihabın azalmasına, immun və vegetativ sinir sistemlərinin fəaliyyətinin yaxşılaşmasına da kömək edə bilər. Bəzi elmi araşdırmalar isə tez-tez gülməklə ürək-damar xəstəlikləri riskinin aşağı olması arasında əlaqə olduğunu göstərir.

Kardioloqun fikrincə, gülüş və müsbət əhval-ruhiyyə bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərir. Bu səbəbdən gündəlik həyatda xoş emosiyalara və gülüşə daha çox yer ayırmaq ümumi sağlamlığın qorunmasına müsbət təsir göstərə bilər.

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Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей - ВИДЕО 8 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 3 596
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция - ВИДЕО 8 ноября 16:21 (UTC+04), Официальная хроника 5 715
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам - ВИДЕО 8 ноября 16:19 (UTC+04), Официальная хроника 895
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Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ - ВИДЕО 8 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 11 803
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В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО 8 ноября 15:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 341
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