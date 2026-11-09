https://news.day.az/azerinews/1873331.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesabında Hacıqabul rayonundan paylaşım edib - FOTO - VİDEO Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial media hesabında Hacıqabul rayonu ərazisində, Bakı yolunda çəkilmiş göy qurşağının görüntülərini əks etdirən paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: "Hacıqabul rayonu, Bakı yolunda. Təbii Qələbə Tağı. 9.11.26".
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva sosial media hesabında Hacıqabul rayonundan paylaşım edib - FOTO - VİDEO
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva sosial media hesabında Hacıqabul rayonu ərazisində, Bakı yolunda çəkilmiş göy qurşağının görüntülərini əks etdirən paylaşım edib.
Paylaşımda deyilir: "Hacıqabul rayonu, Bakı yolunda. Təbii Zəfər Tağı. 9.11.26".
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