https://news.day.az/azerinews/1873370.html Şimali Koreya ən son torpedo silahını sınaqdan çıxarıb Şimali Koreya Yapon dənizində yeni yüksək sürətli torpedo silah sisteminin sınaqlarını keçirib. AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyi məlumat yayıb.
Şimali Koreya ən son torpedo silahını sınaqdan çıxarıb
Şimali Koreya Yapon dənizində yeni yüksək sürətli torpedo silah sisteminin sınaqlarını keçirib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu barədə Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyi məlumat yayıb.
Agentliyin məlumatına görə, sınaq noyabrın 9-da ölkənin müdafiə sahəsində fəaliyyət göstərən elmi-tədqiqat institutlarının birgə hazırladığı yeni torpedo sisteminin döyüş effektivliyini yoxlamaq məqsədilə keçirilib.
Bildirilib ki, sınaq sistemin döyüş qabiliyyətini təsdiqləyib. Yeni torpedo silahının 2027-ci ilin əvvəlindən Şimali Koreya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin silahlanmasına daxil edilməsi planlaşdırılır.
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