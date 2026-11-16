https://news.day.az/azerinews/1874588.html Xaçmazda evdə yağın baş verib - Ölən var Xaçmaz rayonunda ikimərtəbəli fərdi yaşayış evində baş verən yanğın nəticəsində qadın həyatını itirib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 15-də saat 20 radələrində rayonun Xanoba kəndində qeydə alınıb. Yanğın nəticəsində evdə tənha yaşayan, 1936-cı il təvəllüdlü İsrafilova Minacət Seyfəddin qızı hadisə yerində yanaraq ölüb.
Xaçmazda evdə yağın baş verib - Ölən var
Xaçmaz rayonunda ikimərtəbəli fərdi yaşayış evində baş verən yanğın nəticəsində qadın həyatını itirib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə noyabrın 15-də saat 20 radələrində rayonun Xanoba kəndində qeydə alınıb.
Yanğın nəticəsində evdə tənha yaşayan, 1936-cı il təvəllüdlü İsrafilova Minacət Seyfəddin qızı hadisə yerində yanaraq ölüb.
Faktla bağlı Xaçmaz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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