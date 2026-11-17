https://news.day.az/azerinews/1874916.html Xocalıda yeni tut bağları salınıb - FOTO İşğaldan azad olunmuş Xocalı torpaqlarında aparılan genişmiqyaslı quruculuq və bərpa işləri çərçivəsində kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələri də yenidən dirçəldilir. Rayon ərazisində geniş sahələrdə salınan yeni tut bağları yamyaşıl görüntüsü ilə göz oxşayır.
Xocalıda yeni tut bağları salınıb - FOTO
İşğaldan azad olunmuş Xocalı torpaqlarında aparılan genişmiqyaslı quruculuq və bərpa işləri çərçivəsində kənd təsərrüfatının ənənəvi sahələri də yenidən dirçəldilir. Rayon ərazisində geniş sahələrdə salınan yeni tut bağları yamyaşıl görüntüsü ilə göz oxşayır.
Aqrotexniki qaydalara uyğun şəkildə əkilən və müasir üsullarla becərilən bu tinglər gələcəkdə bölgədə ipəkçiliyin və baramaçılığın inkişafı üçün möhkəm yem bazası yaradacaq.
AZƏRTAC Xocalının bərəkətli torpaqlarında boy atan yeni tut bağlarından fotoları təqdim edir.
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