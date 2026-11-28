https://news.day.az/azerinews/1877800.html 18 yaşlı xanımı öldü: Ərinin vəziyyəti ağırdır Bərdə rayonunda dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Əliyanlı kəndində baş verib. Belə ki, 2003-cü il təvəllüdlü Kənan İmaməliyev və həyat yoldaşı, 2008-ci il təvəllüdlü Pərvanə Hüseynova yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərləniblər. Hər iki şəxs xəstəxanaya çatdırılıb.
18 yaşlı xanımı öldü: Ərinin vəziyyəti ağırdır
Bərdə rayonunda dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi qeydə alınıb.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Əliyanlı kəndində baş verib.
Belə ki, 2003-cü il təvəllüdlü Kənan İmaməliyev və həyat yoldaşı, 2008-ci il təvəllüdlü Pərvanə Hüseynova yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərləniblər.
Hər iki şəxs xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin həkimlərin səylərinə baxmayaraq, qadının həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. K.İmaməliyevin vəziyyəti orta-ağırdır.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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