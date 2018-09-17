Азербайджанские деятели искусства в проекте «TransitoryWhite» - ФОТО

В начале сентября Баку посетили участники проекта "TransitoryWhite" - онлайн-платформы для подключения пересекающихся дискурсов локальных, региональных и глобальных перспектив современного искусства из постсоветских государств и их диаспор.

"Исходя из региона (страны бывшего советского союза), который до сих пор был едва замечен в мире искусства, мы хотим наблюдать процессы глобализации, конфронтации и освобождения национальной, религиозной и постсоветской и европейской идентичностей. В течение нескольких лет сублимация постсоветского искусства и опыт утопии были источником вдохновения и рефлексии для многих художников со всего мира. При этом для самих выходцев из стран бывшего Советского Союза процесс разложения понятия "пост-советский" едва ли остался незамеченным. Их искусство, однако, отмечается в западных странах именно этим термином, подводя совершенно разные практики под одну упрощающую черту. Размывая границы между пост-, прото- и собственно коммунистическим, демократическим, советским и капиталистическим, мы хотим предоставить независимую платформу для художников молодого поколения", - сказала Day.Az основательница проекта Ирина Конюхова.

На фото: Ирина Конюхова

Говоря о создании проекта "TransitoryWhite", Ирина отметила, что во время исследования ими уже существующих платформ, они не смогли найти ни одну на английском и немецком языках, репрезентирующих искусство из всего региона бывшего советского союза.

"Решение посетить страны Кавказа было принято в связи с малым количеством информации, которую мы смогли найти о художниках и кураторах местности в Интернете, а так же лично познакомиться с теми представителями сцены, о которых мы уже были наслышаны. Поскольку наш проект скорее ориентирован на молодых художников до 30 лет, работающих в сфере новых медиа, нам нужно было собирать информацию по крупицам. Такие художники часто работают полный день и дополнительно занимаются искусством, часто не имея при этом своего сайта или портфолио. Потому мы решили приехать и поговорить с ними лично, а также лучше понять те тенденции, которые сейчас имеют место в современном искусстве на Кавказе", - пояснила Ирина.

За неделю пребывания в Баку участники проекта "TransitoryWhite" встретились с современными художниками Фаигом Ахмедом, Фархадом Фарзали, Вюсалом Рахимом, Самиром Салаховым, Ольгой Селезневой и Джамилей Рахманлы, поэтессой Лейли Салаевой, поэтессой Ульвией Ахнудовой фотографом и основателем портала varyox.az Ситарой Ибрагимовой, поэтессой и фотографом Чинарой Мажидовой, а также с музыковедом Джахангиром Селимхановым. В Берлине до поездки в Азербайджан Ирина встретилась с куратором Асли Самадовой.

"Мы постарались собрать самых разнообразных художников и деятелей культуры в наше обозрение для того, чтобы представить неоднородность сцены. Разговор с каждым художником наталкивал нас на новые ассоциации и размышления и о месте страны на политической карте мира, и о формальных особенностях азербайджанского искусства. У всех людей, с которыми мы встречались, мы брали интервью и скоро будем его транскрибировать и переводить на немецкий и английские языки и публиковать на сайте transitorywhite.com", - сообщила основатель проекта.

Франгиз Агаларова

Фото: Павел Метелицин