В Центре мугама состоялся прекрасный концерт в рамках проекта “Yaradanlar və yaşadanlar”

В День национальной музыки, 18 сентября, в Международном центре мугама состоялся прекрасный концерт в рамках совместного проекта Центра мугама и телеканала "Mədəniyyət" Азербайджанского Телевидения и Радио под названием "Yaradanlar və yaşadanlar".

Концерт был посвящен творчеству народного артиста, знатока мугама, ханенде Гаджибабы Гусейнова. На концерте в сопровождении инструментального ансамбля "Səadət" под руководством народного артиста Агаджабраила Абасалиева прозвучали тесниф "Şur-şahnaz" в исполнении народной артистки Сакины Исмайловой, народные песни "Çoban qızı" и "Dilbərim" в исполнении народного артиста Тейюба Аслана, теснифы "Rast" и "Şur" в исполнении заслуженного артиста Эхтирама Гусейнова.

Одним из последних номеров зрителям была представлена народная песня "Durna" в исполнении Тейюба Аслана и Эхтирама Гусейнова.

Ведущие концерта заслуженные артисты Рашад Ильясов и Мирназим Асадуллаев рассказали зрителям о жизни и творчестве Гаджибабы Гусейнова.

Его дочь, внучка и друг Мирназим Асадуллаев поделились воспоминаниями о нем.

Концерт вызвал большой интерес у зрителей и неоднократно сопровождался аплодисментами.

Отметим, что в рамках Х Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли в Центре мугама сегодня в 19:00 выступит квинтет "New Life Brass" имени Т.Докситсера, а завтра в 19:00 - камерный оркестр "Dədə Qorqud" из Турции.

Н. Гасымова