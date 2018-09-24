Звезды оперы Турции, Украины, Беларуси, и Азербайджана примут участие в опере «Тоска»
20 октября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится спектакль "Тоска" Дж.Пуччини.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Театра, главные партии в спектакле вместе с азербайджанскими мастерами исполнят солисты из Турции, Украины и Беларуси.
Для исполнения партии Тоски, руководство театра пригласило известную и популярную в Турции вокалистку, ведущую солистку Самсунского театра оперы и балета, обладательницу Гран-при VII Международного конкурса вокалистов им. Бюльбюля - Мине Куртоглу.
Турецкая пресса восторженно отзывается о ее выступлениях в спектаклях, называя ее "золотым сопрано турецкой оперы", "блестящей артисткой, дивой и звездой оперы". По единодушному мнению оперные критики отмечают ее феноменальные вокальные данные, красивый тембр голоса, эффектную и красивую внешность как актрисы.
В этот день партию Каварадосси будет исполнять ведущий солист Украинской Национальной оперы, Народный артист Украины Андрей Романенко. В роли Скарпиа выступит ведущий солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженный артист Республики Беларусь, лауреат международных конкурсов вокалистов Владимир Громов.
В спектакле также примут участие народные артисты Азербайджана Али Аскеров, Акрам Поладов, заслуженные артисты республики Джахангир Гурбанов, Алиахмед Ибрагимов и др.
Дирижировать спектаклем будет народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.
Ф. АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Москве прошел торжественный вечер в честь 100-летия Гара Гараева - ФОТО
В Баку показали спектакль по роману Чингиза Айтматова - ФОТО
"Картинная галерея" Day.Az: История одержимости - ФОТО
-
23 Сен. 22:19 7 186
-
23 Сен. 16:27 6 724
-
23 Сен. 19:27 4 979
-
23 Сен. 20:40 4 777
-
23 Сен. 21:45 3 761