Неповторимый Азербайджан в работах Тамиллы Гасановой на персональной выставке в Париже. - ФОТО

Первого октября в Азербайджанском культурном центре в Париже при поддержке посольства Азербайджанской Республики во Франции и Французско-Азербайджанской ассоциации диалога состоялось открытие персональной выставки азербайджанского художника Тамиллы Гасановой под названием "Каникулы в Азербайджане".

Художник поразила всех своей необычной концепцией и представила Азербайджан зарубежной публике совершенно по-новому, соединив, казалось бы, несоединимое и смешав десятилетия и стороны света воедино. Ее работы - это путешествие, это дух времен, это шарм и аура нашей любимой страны.

"Идея выставки вынашивалась довольно долго, я хотела представить Азербайджан романтичным, чарующим, поражающим, по-современному стильным местом, где соединяются Восток и Запад, превращаясь в нечто совершенное и гармоничное.

И вот наконец-то все сошлось: свою концепцию "образы 50-х годов" я перенесла в сегодняшний Азербайджан. Девушки в нарядах new look гуляют по центру Баку, разглядывая достопримечательности и погружаясь в его неповторимую атмосферу. Ярые любители горнолыжного спорта покоряют заснеженную гору Шахдаг, а те, кто предпочитает спокойный отдых, находят умиротворение в невероятных пейзажах, которые открываются с самой высокой точки фуникулера. Джентльмен не спеша гуляет по ночному городу. Девушка, мечтающая встретить свою половинку, разглядывает дворец Муртузы Мухтарова, за которым стоит невероятная история любви. Все это Азербайджан, такой разный и неповторимый.

Для меня было очень важно передать дух, ауру: все-таки эмоции - это то, с чем играет художник. Ведь в живописи притягивает не только явное, зримое, а еще нечто иное - то, что волнует на уровне подсознания, то, чего не объяснить. Азербайджан именно такой: его не опишешь словами - его можно только прочувствовать..." - говорит Тамилла Гасанова.

Выставка в Париже стала дебютом молодого художника в Европе.

На счету у художника три персональные выставки в Баку, одна из которых проходила в рамках осеннего арт-фестиваля в Port Baku под названием Spirit, где впервые была представлена концепция "образы 50-х годов", которая получила своё продолжение в выставке в Париже.

Также весной этого года состоялась выставка, где Тамилла представила работы, посвященные Formula 1 - начиная с 50-х годов прошлого века до наших дней, что также является новаторством в азербайджанском искусстве.

Работы Тамиллы Гасановой хранятся в частных коллекциях по всему миру.

Выставка в Париже продлится до 7 октября 2018 года.