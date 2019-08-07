Один из организаторов международного музыкального фестиваля "Жара", народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) заявил о возможном увеличении фестивальных дней в 2020 году.

Как сообщает Day.Az, анонсируя на своей странице в Instagram скорый эфир "Жары-2019" на Первом российском канале, EMIN отметил, что возможно, в следующем году фестиваль "Жара" будет длиться 5 дней.

Отметим, что на данный момент уже объявлены даты проведения юбилейного, пятого фестиваля "Жара", который пройдет в 2020 году в течение четырех дней, с 30 июля по 2 августа - не исключено, что вскоре к названной дате будет добавлен еще один день.

Организаторами фестиваля "Жара", который с огромным успехом прошел в Баку четвертый год подряд, являются народный артист Азербайджана EMIN, заслуженный артист России Григорий Лепс и учредитель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Добавим, что первый эфир "Жары-2019" на Первом российском канале состоится уже в эту пятницу, 9 августа. Грандиозный гала-концерт, посвященный открытию фестиваля, будет показан в 22:30 по бакинскому времени.

Н. Гасымова

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