Завершились гастроли Эмина Агаларова по Дальнему Востоку России - ФОТО
На днях завершились гастроли народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) по Дальнему Востоку России, где он побывал впервые. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт исполнителя.
Концерты в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске собрали полные залы. Несмотря на разницу во времени и насыщенный график, EMIN и его бэнд подарили зрителям самые яркие эмоции и музыкальные вечера, полные отличного настроения, юмора и, конечно же, любимых песен. Традиционно в городах прошли встречи с благотворительными организациями, участвующими в акции "Бумеранг добра", а также общение с местными журналистами.
16 октября пройдёт благотворительный концерт музыканта в Кемерово, 17 октября - Новосибирске, 18 октября - Томске, 19 октября - Красноярске.
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