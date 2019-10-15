На днях завершились гастроли народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) по Дальнему Востоку России, где он побывал впервые. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт исполнителя.

Концерты в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске собрали полные залы. Несмотря на разницу во времени и насыщенный график, EMIN и его бэнд подарили зрителям самые яркие эмоции и музыкальные вечера, полные отличного настроения, юмора и, конечно же, любимых песен. Традиционно в городах прошли встречи с благотворительными организациями, участвующими в акции "Бумеранг добра", а также общение с местными журналистами.



16 октября пройдёт благотворительный концерт музыканта в Кемерово, 17 октября - Новосибирске, 18 октября - Томске, 19 октября - Красноярске.

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