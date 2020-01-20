В Бакинском книжном центре прошел вечер памяти жертв 20 Января - ФОТО

В Бакинском книжном центре прошел литературно-музыкальный вечер с участием известных музыкантов и поэтов, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии минутой молчания была почтена память жертв трагедии 20 Января. Ведущий вечера, актер Гусейнага Асланов, поэты Айуб Гияс, Салим Бабуллаоглу, Шахрун Сулейманлы и Фарид Гусейни прочитали стихотворения на тему Январской трагедии. В исполнении Молодежного камерного оркестра под руководством дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова прозвучали произведения азербайджанских и европейских классиков. На вечере были также представлены выступления таристов Исмаила Зульфугарова, Аслана Новрасли, лауреатов международных конкурсов Вюсала Айдемирова и Ибрагима Мамедова, дипломанта республиканских и международных конкурсов Ниджата Масимова.

Ввод в Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии. В результате этого преступления погибли 147 человек, были ранены 744 человека, 841 человек был незаконно арестован. Уничтожено 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества. В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали собственными жизнями и возвысились до вершин шехидства. День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.