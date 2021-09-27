Скончался создатель легендарного ансамбля "Гая" Теймур Мирзоев

На 86 году в Израиле скончался создатель и художественный руководитель легендарного ансамбля "Гая", народный артист Азербайджана Теймур Мирзоев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на своей странице в Facebook написал директор Фонда Рашида Бейбутова Камиль Шахверди.

Теймур Мирзоев родился в 1936 году в Гедабеке. Выпускник факультета хорового дирижирования Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли). В 1961 года стал основателем, художественным руководителем и солистом вокального квартета, ансамбля "Гая". В том же году Рауф Гаджиев пригласил музыкантов работать в Азербайджанский государственный эстрадный оркестр. В 1966 году коллектив добивается победы Всесоюзного конкурса вокалистов в Москве, приобретает большую известность и становится культовой группой.

В 1972 году "Гая" получил статус государственного ансамбля. В 1985 году при "Гая" создаётся джазовый оркестр, и коллектив получает название Эстрадно-симфонического государственного ансамбля песни.

С большим успехом выступали с гастролями во многих городах Советского Союза, в Германии, Австрии, Турции, Алжире, США, Кубе, Индии, Чехословакии, Израиле, Канаде и т.д.

В разные годы работали с такими мастерами сцены как Мурад Кажлаев, Муслим Магомаев, Чингиз Садыхов, Рафиг Бабаев, Натаван Шейхова и другими. С "Гая" работали такие композиторы как Тофиг Кулиев, Фикрет Амиров, Рауф Гаджиев, Васиф Адыгёзалов, Фарадж Караев и Тофиг Бабаев.

В 1998 году Теймур Мирзоев переехал в город Арад (Израиль), где жил все эти годы. В последний раз был в Баку в ноябре 2011 года в рамках празднования 50-летию квартета "Гая", когда состоялся концерт во Дворце Гейдара Алиева.

Allah rəhmət eləsin