Иран и Азербайджан могут создать Рабочую группу по документам, хранящимся в иранских архивах

Находящийся с визитом в Иране министр культуры Анар Керимов встретился с руководством Организации кино- и аудиовизуальных работ Ирана, функционирующей при Министерстве культуры и исламской ориентации Ирана.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве культуры.

А.Керимов акцентировал внимание иранской стороны на важность создания документальных фильмов с целью донесения до мирового сообщества карабахских реалий.

На встрече также была отмечена важность использования возможностей, существующих для съемки совместных художественных, документальных, короткометражных и мультипликационных фильмов.

Анар Керимов также встретился с руководителем Национальной библиотеки и архивного управления Ирана Алирзой Мухтарпуром. Сославшись на то, что в иранских архивах хранятся рукописи, касающиеся Азербайджана, в частности, Карабахского региона страны, министр отметил, что Азербайджан заинтересован во взаимном сотрудничестве в этой сфере.

Со своей стороны Мухтарпур отметил, что руководимая им структура готова расширить сотрудничество в библиотечной и архивной сферах с соответствующими структурами Азербайджана. В этом контексте до внимания была доведена целесообразность создания Рабочей группы для ознакомления с документами, хранящимися в иранских библиотеках и архивах, и проведения совместных исследований.