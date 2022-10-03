Во Дворце Гейдара Алиева прошел потрясающий юбилей композитора Эльдара Мансурова

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся потрясающий вечер, посвященный 70-летнему юбилею известного композитора, мэтра национальной эстрады, автора множества хитов и классических произведений, заслуженного деятеля искусств, кавалера ордена Шохрат", народного артиста Азербайджана Эльдара Мансурова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Музыка Эльдара Мансурова - это музыка Души, которая проникает в Сердце и останется в Памяти навсегда. Так было и в этот вечер. В концертной программе приняли участие народные артисты Флора Керимова, Мубариз Тагиев, Бриллиант Дадашова, Джаван Зейналлы, заслуженные артисты Манана Джапаридзе, Наргиз Керимова, Эльтон Гусейналиев, исполнители Самира Эфенди, Эльнара Халилова, Чинара Меликзаде, а также Государственный ансамбль танца. Выступление прошло в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Джаваншира Джафарова. Ведущей вечера была заслуженная артистка Наргиз Джалилова, режиссер - Джавид Имамвердиев

Эльдар Мансуров родился 28 февраля 1951 года в Баку в семье известного тариста, народного артиста Бахрама Мансурова. Выпускник класса фортепиано Музыкального училища имени Асафа Зейналлы и Азербайджанской государственной консерватории по классу композиции. Интересно, что в конце 60-х годов он увлекался роком, был клавишником в рок-группах. А классика привлекла его после начала обучения в консерватории, где он стал писать произведения серьезного жанра. В качестве пианиста-концертмейстера работал в Государственном театре оперы и балета, хореографическом училище, Государственном ансамбле танца, преподавал музыку в учебных заведениях столицы. Особое место в деятельности Эльдара Мансурова занимает работа на телеканалах, где он реализовал множество проектов.

Эльдар Мансуров: "Я благодарен судьбе и чувствую себя счастливым человеком, так как мне выпала честь общаться и учиться у таких мастеров, как Джовдет Гаджиев, Ариф Меликов, Фикрет Амиров, Гара Гараев, Ниязи, Солтан Гаджибеков и другие. Например, Ариф Меликов давал всего один раз послушать произведение классиков, клавир, и поручал заново сделать оркестровку. Или же сделать оркестровку инструментального произведения для голоса. Успешные результаты этого привели к тому, что он лично рекомендовал меня Ниязи. Джовдет Гаджиев преподавал композицию и так интересно вел уроки, например, давая задание "найти трехчастную форму в картине Рембрандта", что все ученики были просто очарованы и плодотворно вовлекались в процесс. Сегодня мало кто занимается по их методике. Это было наше поколение, мы видели и учились у таких людей. Помню, как мы, молодые, собирались в чайхане на бульваре лишь для того, чтобы послушать беседы наших корифеев, среди которых были Саттар Бахлулзаде, другие художники и музыканты".

Эльдар Мансуров является автором более 2000 песен и инструментальных произведений, написал музыку к более 70 спектаклям, художественным, документальным и мультипликационным фильмам. Является автором множества хитов нашей эстрады, многие певцы благодаря его песням стали звездами. В его творчестве особое место занимают именно классические, симфонические, хоровые и камерные произведения. К примеру, "Баятылар" исполняется на более чем двадцати языках мира в странах Европы и Азии, Северной и Южной Америки. Эльдар Мансуров создал рок-оперу "Семь красавиц". Одной из его крупных работ является симфо-рок-мугам "Бахрамнаме", посвященный памяти отца - Бахрама Мансурова. Он также является автором рок-балетов "Клеопатра" и "Олимп". Его аналитические работы о мугаме неоднократно публиковались в научных изданиях Франции, Германии, России, Узбекистана и других стран.

Эльдар Мансуров: "Моя миссия в этой жизни - сочинение мелодий, которой я буду заниматься до конца своих дней. Я пишу не конкретно для кого-то, а потому что мне нравится сочинять музыку. И работаю только для тех, в ком уверен, что они хорошо исполнят мою песню. Нужно не только иметь голос, но и чувствовать музыку, обладать некой духовной связью с композитором, который ее написал. Главное, продолжаю писать музыку, которая является потребностью моего внутреннего мира, сотрудничаю с близкими мне по духу людьми, и очень счастлив. Благодарю Всевышнего за все!".

Вечер удался на славу, выступления артистов и юбиляра приветствовались яркими, и главное заслуженными овациями.