Представители Азербайджана награждены премиями Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ

Представители Азербайджана награждены премиями "Звезды Содружества" и "Содружество дебютов" за 2021 год , сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Церемония вручения ежегодной межгосударственной премии "Звезды Содружества" и международной премии "Содружество дебютов" состоялась в рамках XV Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, проходящего в Ташкенте (Узбекистан).

Одним из лауреатов межгосударственной премии "Звезды Содружества" стал народный художник Азербайджана, скульптор Натиг Алиев, а "Содружество дебютов" - азербайджанский архитектор, дизайнер Ильгар Манафлы.