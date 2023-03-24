Евросоюз октрывает выставку по популяризации азербайджанского ковроткачества

В рамках инициативы Европейских дней художественных ремесел (EACD) в Баку откроется выставка ковров.

Как сообщает Day.Az, в целях популяризации искусства и школ ковроткачества, которые тесно связаны с богатым культурным наследием Азербайджана, его образом жизни и древними традициями народа, в галерее NUR Art House откроется выставка азербайджанских ковров.

На выставке будет представлено множество образцов ковров классического и современного дизайна, принадлежащих к различным школам ковроткачества в Азербайджане. Также будут организованы мастер-классы по ковроткачеству.

Выставка откроет свои двери 27 марта в 19:00 и продлится до 2 апреля. В рамках проекта будут проведены 4 мастер-класса по ковроткачеству, которые состоятся 28, 29, 30 и 31 марта в 15:00 в галерее NUR Art House.

Дни художественных ремесел были учреждены в 2002 году по просьбе французского правительства. С 2012 года они называются Европейскими днями художественных ремесел (EACD). Они были организованы Национальным институтом искусств (INMA) и стали первым международным мероприятием, посвященным ремеслам. Они проводятся каждый год в начале весны.

Ремесленные студии открывают свои двери для публики, а мастера, учебные заведения и музеи проводят демонстрации на открытом воздухе. В EACD 2023 года участвуют 24 страны.