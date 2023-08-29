Жизнь как будто хороша… Юбилей Вагифа Мустафаева

В Киноцентре "Низами" в Баку состоялся торжественный вечер, посвященный 70-летию видного кинорежиссёра и сценариста, лауреата Госпремии, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Эмек" II степени, а также "Дружбы" (Россия), "Честь" (Грузия), "Сербского флага" (Сербия), члена Европейской киноакадемии, лауреата международных кинофестивалей, народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева, сообщает Day.Az. Мероприятие состоялось при организации министерства культуры и Агентства кино Азербайджана.

Преданность любимой профессии, кино, путь созидания и безграничный талант режиссера - секрет зрительской любви, признания и уважения к Вагифу Мустафаеву. Полный зрительский зал, это, наверное, одна из единиц измерения любви аудитории к представителям искусства. И юбилей народного артиста в Киноцентре прошел именно так - видные общественные деятели, известные представители культуры, искусства, литературы, коллеги, друзья, родные, а также многочисленные поклонники творческого таланта Вагифа Мустафаева поздравили режиссера с круглой датой, они высказали много теплых, искренних слов, отмечали вклад мастера в развитие отечественного кинематографа.

На вечере были представлены видеопоздравления юбиляру от известных деятелей искусства. Эти видеопоздравления присылали друзья и коллеги Вагифа Мустафаева из Москвы (Россия), Тбилиси (Грузия), Белграда (Сербия), Пекина (Китай), в них высокая оценка таланта и работы режиссера, пожелания успеха и процветания. Среди видеообращений поздравления от народного артиста России, кинорежиссера и актера, лауреата премии "Оскар" Никиты Михалкова, актёра театра и кино, народного артиста России Виктора Сухорукова и других.

В своем выступлении на вечере заместитель министра культуры Азербайджана Саадет Юсифова отметила, большие заслуги Вагифа Мустафаева в отечественном кинематографе.

Говоря о вкладе кинорежиссера в развитие азербайджанского киноискусства, Саадет Юсифова рассказала о плодотворном творческом пути Вагифа Мустафаева. Было отмечено, что Вагиф Мустафаев создал цикл документальных фильмов, посвященных жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.

Режиссер является обладателем ряда престижных международных кинонаград и премий, так одна из последних работ мастера - фильм "Həyat, deyəsən, gözəldir" (Жизнь как будто хороша) была удостоена награды кинофестиваля тюркского мира Korkut Ata в Бурсе (Турция) в номинации "Лучший режиссер тюркского мира".

По словам народной артистки Азербайджана Шафиги Мамедовой, Вагиф Мустафаев прошел большой, содержательный путь.

"Вагиф Мустафаев является одной из значимых фигур отечественного кинематографа. Он очень смелый человек, и это качество принесло ему успех. В своем творчестве он выбрал трудный жанр - жанр трагикомедии. Но ни одна сложность, ни одна трудность не могли отвратить Вагифа Мустафаева от пути к цели. Он снял фильмы о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, это была очень сложная и в то же время ответственная работа. Вагиф Мустафаев профессионально справился с этой ответственной задачей. Этой работой Вагиф Мустафаев привнес новое слово в жанр отечественного документального кино", - сказала Шафига Мамедова.

Президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин в своем выступлении отметил, что азербайджанский народ понимает, какое национальное достояние представляет собой Вагиф Мустафаев.

"Через его фильмы, зритель видит какой стойкий, добрый, с тонким юмором народ Азербайджана", - сказал Валерий Рузин.

Народный артист Грузии Автандил Махарадзе признался, что очень рад находиться в прекрасном и любимом городе Баку.

"Вагиф Мустафаев - мой друг, мы с ним знакомы и работаем вместе с 1990 года. За эти 33 года я снялся у него в пяти кинокартинах, из них в трех - в главных ролях. Я счастливый актер, потому что работал с таким режиссером, как Вагиф Мустафаев, он человек безгранично таланта, свято преданный своей профессии. Талант и мастерство Мустафаева в том, что он умеет разглядеть в смешном трагичное и наоборот, он умеет добиться от актера всего самого важного, умеет придумать, написать, отснять, и делает это крайне здорово", - подчеркнул Автандил Махарадзе.

Вагиф Мустафаев в своем выступлении отметил, что ощущает большую любовь от присутствующих в зрительном зале.

Народный артист выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за внимание к его творчеству и высокую оценку его деятельности.

Далее состоялся показ фильма Вагифа Мустафаева "Жизнь как будто хороша" ("Həyat, deyəsən, gözəldir"). Это картина о периоде 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель и Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

В результате контрнаступления азербайджанской армии армяне впадают в панику. Среди взятых в плен армянских солдат есть два брата. Их дальнейшая судьба представлена в трагикомическом жанре, и это составляет основу экранного произведения. Съемки фильма проходили в поселке Гадрут Ходжавендского района, Хызинском районе, Баку и на Абшеронском полуострове.

Фильм был встречен публикой с большим интересом. После показа зрителям был представлен творческий коллектив кинокартины.

Отметим, что Вагиф Мустафаев родился 28 августа 1953 года в Баку. Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии в Москве. Автор более семидесяти художественных и документальных фильмов, сюжетов сатирического киножурнала "Мозалан". Такие картины, как "Похищение жениха", "Мерзавец", "Француз", "Национальная бомба", "Все к лучшему", "Крик" и другие входят в золотой фонд национального кинематографа. Его картины удостаивались главных призов международных кинофестивалей в Болгарии, Италии, Японии, Канаде, США, России, Грузии, Турции, Германии и других странах. Особое место в творчестве Вагифа Мустафаева занимают 12 документальных фильмов, посвященных жизни и деятельности общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и удостоенных Гран-при на фестивалях.