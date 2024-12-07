В музее ковра открылась выставка «Рубашки-обереги султанов»

6 декабря в Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие выставки "Рубашки-обереги султанов".

Как передает Day.Az, на выставке, организованной Министерством культуры Азербайджанской Республики, Бакинским институтом Юнуса Эмре и Азербайджанским национальным музеем ковра, представлены реплики 23 рубашек-оберегов, выполненные на основе оригиналов, которые носили османские султаны. Созданные, командой под руководством каллиграфа, доктора наук Мехмета Ванлыоглу и художника по свету Айше Ванлыоглу, эти работы отражают исторический колорит Османского периода.

Османские султаны носили рубашки-обереги, предназначенные для защиты владельца в бою, с целью исцеления от недугов и обретения духовной силы. На них наносили аяты из Корана, стихи и молитвы каллиграфической вязью. Рубашки с посвященными Пророку Мухаммеду касыдами и священными текстами сохранились со времен Османской империи до наших дней. В настоящее время эти рубашки являются частью культурного наследия, важными архивными документами, а также справочным источником представленной коллекции.

Выставка продлится до 20 декабря.