Очередной стартап-тур в рамках проекта «От идеи к бизнесу» будет проведен в Губе

Продолжаются стартап-туры, проводимые министерством транспорта, связи и высоких технологий совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева в рамках проекта "От идеи к бизнесу".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, цель проекта - оказание поддержки расширению стартап-движения и реализации инновационных идей граждан.

Очередной стартап-тур будет проведен в Губе. Мероприятие пройдет 8 июня 2018 года с 09:00 до 17:00 в Центре Гейдара Алиева.

Для участия в стартап-турах, организаторами которых являются Парк высоких технологий, Государственный фонд развития информационных технологий и компания Microsoft, а партнерами - компания Azercell и Общественное объединение молодежного движения "Джаван", необходимо пройти регистрацию на сайте http://www.i2b.az.

К стартап-туру в Губе могут присоединиться участники из прилегающих к ней районов и городов.

В рамках стартап-тура планируется однодневная поездка в Губу. В ходе поездки предусматривается проведение информативной сессии, интерактивной части, конкурса и тренингов, охватывающих различные темы.

В первой части мероприятия будут организованы небольшие бизнес-тренинги для подготовки стартапов к основному конкурсу, а во второй - участники представят жюри свои идеи. Затем отобранные проекты будут бороться за первенство. После каждого выступления авторы ответят на вопросы, пройдет обсуждение проекта. В завершение второй части жюри определит обладателей 1-го и 2-го и 3-го мест. Победители получат право на участие в Национальном финале, который пройдет в Баку.

Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в Национальном финале, будут награждены организаторами и партнерами, а также смогут представить свои проекты в рамках 24-й международной выставки и конференции "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии" Bakutel.

Отметим, что стартап-туры создадут молодежи регионов широкие возможности для разработки, обсуждения и презентации бизнес-проектов, а также формирования стартап-команд и идей при поддержке менторов.

Предусматривается, что в дальнейшем стартап-туры пройдут в Шеки, Гяндже, Нахчыване, Сумгайыте и Баку и охватят прилегающие к ним районы и города.

Напомним, что ранее уже были проведены стартап-туры в Мингячевире и Лянкяране, их победители определены.

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