Международный банк Азербайджана запускает кредитную кампанию для медицинских работников

Международный банк Азербайджана (МБА) дал старт новой кредитной кампании, приуроченной ко Дню работников медицины 17 июня. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, в рамках кампании работники сферы здравоохранения, являющиеся владельцами зарплатных и пенсионных карт банка, смогут получить наличный кредит на выгодных условиях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Преимущества данной кампании:

Сумма кредита - до 20 000 манатов

Срок выдачи кредита - до 60 месяцев

Годовая процентная ставка - со скидкой в 2%/начиная с 23%

Кредиты до 5 000 манатов выдаются без поручителя

Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кампания действительна в период с 11 по 22 июня.

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного банка Азербайджана. Достаточно обратиться в ближайшие филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита, просто отправив последние 8 цифр номера зарплатной или пенсионной карты на номер короткий номер 8937. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный центр по номеру 937.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

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