Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана перевыполнил прогноз

В январе-мае 2018 года в государственный бюджет страны от аренды земель, на которых расположены государственные и приватизированные предприятия и объекты, а также построенные за счет частных средств объекты, было перечислено 3,76 миллиона манатов.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по имущественным вопросам Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, объем перечисленных в госбюджет средств на 51,6 процента превышает прогноз.

За отчетный период в государственный бюджет также было перечислено 830 тысяч манатов от аренды нежилых участков, что на 14 процентов больше прогноза. В целом, за прошедшие пять месяцев по линии Государственного комитета по имущественным вопросам в госбюджет было перечислено 4,6 миллиона манатов.

Прогноз по поступлениям в госбюджет от аренды государственного имущества определен на уровне восьми миллионов манатов (6,2 миллиона манатов от аренды земельных участков и 1,8 миллиона манатов от аренды нежилых участков).

"Фактические показатели пяти месяцев 2018 года не оставляют сомнений, что Госкомитет полностью выполнит прогноз по поступлениям", - говорится в сообщении.

Отметим, что в 2017 году Госкомитет по имущественным вопросам перечислил в госбюджет 8,7 миллиона манатов, из которых 6,8 миллиона были получены от аренды земельных участков, 1,9 миллиона манатов - от аренды нежилых участков.

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