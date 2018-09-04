В Азербайджане создан калькулятор кадастра недвижимого имущества

В Азербайджане введена в эксплуатацию электронная служба кадастра недвижимого имущества. Так, в Государственном комитете по вопросам имущества создан "Калькулятор кадастра". Об этом говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам имущества, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно войти на портал электронный услуг комитета (e-emdk.gov.az). Затем нужно выбрать в разделе кадастра недвижимого имущества "Калькулятор кадастра". В эти услуги включено "Составление кадастровых планов и карт землеустройства", а также операции по "Инвентаризации земель и составлению актов осмотра".

Кадастровые операции проводятся в ускоренном порядке по желанию граждан. То есть, гражданин может осуществлять данную операцию в течение трех и семи рабочих дней.

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