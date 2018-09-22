Уникальный юг Азербайджана удивит своими достижениями

Состоявшееся 18 сентября с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева открытие магистрали Астара-Баку (Алят), по мнению всех без исключения экономических экспертов, даст мощный толчок дальнейшему развитию южного региона страны.

Данная магистраль облегчит и значительно упростит доставку произведенной в этом регионе продукции на внутренний рынок и ее экспорт в другие страны. Вместе с эти возрастает и хозяйственное значение юга Азербайджана, входящего в Лянкяранский экономический район, включающий Астаринский, Джалилабадский, Лерикский, Масаллинский, Ярдымлинский и Лянкяранский административные районы, сказал в беседе с Day.Az экономический эксперт, глава центра социально-экономических исследований и развития "Спектр" Рашад Байрам.

По словам эксперта, Лянкяранский экономический район является одним из наиболее перспективных во многих отношениях регионов Азербайджана. Статистические данные последних лет показывают значительный рост экономического развития указанного региона. По сравнению с показателями 2000 года, уровень доходов населения вырос на 500% и достиг 528 манатов на человека.

"Только за первое полугодие в Лянкяранском экономическом районе было открыто свыше 4 490 рабочих мест. Благодаря предоставленным государством условиям были созданы и эффективно осваивают рынок 92 новых предприятия и торгово-промышленных организации. Основными для Лянкяранского экономического района сферами занятости являются традиционные сельское хозяйство и туризм. И это не случайно. Из существующих на Земле 11 климатических поясов здесь представлены 7. Поэтому данный регион крайне интересен и с точки зрения выращивания ценных сельскохозяйственных культур, и с точки зрения привлечения туристов", - отметил Р.Байрам.

Согласно наблюдениям эксперта, крайне перспективными для туризма являются и рекреационные богатства региона. Так в южном регионе имеется огромное количество холодных и горячих минеральных источников с различными лечебными свойствами. Только в одном Астаринском районе имеется больше 20 минеральных источников. Среди них, по мнению Рашада Байрама, можно особо отметить источники Аргиван, Тахтадеран и Аджишор, для которых характерна высокая степень минерализации. Расположенные с селениях Йухары Лянкяран, Ашахы Лянкяран, Говзава, Нефтхони, Мешясу и др. минеральные источники богаты серой и другими лечебными минералами.

"Регион, как я уже отметил, имеет большой потенциал для развития сельского хозяйства. Земледелие является традиционной для местного населения формой хозяйствования. Структура сельского хозяйства состоит из выращивания скороспелых культур, чаеводства, виноградарства, выращивания зерновых. Посевные площади постоянно увеличиваются за счет богарных земель. Если ранее сельскохозяйственная составляющая социально-экономической жизни региона оставалась вне поля зрения государственной политики, то сегодня, в условиях ускоренного развития ненефтяного сектора, сделаны большие шаги для развития этого направления", - подчеркнул экономист.

Говоря о заботе государства о развитии южного региона, наш собеседник напомнил об Указе Президента, согласно которому проделаны серьезные работы по обеспечению водой: в селениях Лаледулан и Келехан были пробурены артезианские колодцы, в Гюрдесер и Бойкендил работы продолжаются.

Широкие перспективы открываются и для садоводства - выращивания цитрусов и субтропических растений, для выращивания технических, бахчевых культур, зерновых, овощеводства, животноводства, промышленного птицеводства, пчеловодства и сопутствующего производства и расфасовки меда и продуктов пчеловодства.

"Принимая во внимание географические и геологические особенности региона, другими приоритетными направлениями наряду с земледелием и туризмом может стать мясомолочное производство, виноградарство и виноделие, производство мучных и кондитерских изделий, трикотажное производство, деревообрабатывающее и мебельное производство, изготовление и экспорт экологически чистых строительных материалов. Особенно нужно отметить, что недавнее открытие новой магистрали Баку-Астара, прохождение железнодорожных путей, выход к морю и наличие порта, а также граница с Ираном превращают южные районы страны в крайне выгодный и важный для азербайджанской экономики регион", - подчеркнул Байрам.

В настоящее время в регионе продолжается осуществление Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы". В рамках этой программы проделана значительная работа по развитию предпринимательства и промышленности в регионе. Согласно последним статистическим данным, Национальный Фонд поддержки предпринимательства выделил 2,6 млн. манатов льготных кредитов, финансирование получили 237 проектов.

Резюмируя, Рашад Байрам подчеркнул, что не все перспективные отрасли региона пока охвачены реформами, но проводимая государством экономическая политика, государственная стратегия по развитию регионов в ближайшем будущем обязательно принесет свои плоды.

Заур Мехдиев