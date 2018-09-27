Россия - крупный партнер Азербайджана во всех областях сельского хозяйства

27 сентября 2018 13:14

Россия является крупным партнером Азербайджана во всех областях сельского хозяйства. Об этом сказал в четверг замминистра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Гулиев в ходе "круглого стола", посвященного развитию связей в сельском хозяйстве, который проходит в рамках девятого российско-азербайджанского межрегионального форума, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджан и Россия являются ближайшими региональными партнерами и проведение сегодняшнего "круглого стола" будет способствовать еще большему взаимодействию в этой важной сфере", - сказал он.

Гулиев отметил, что есть достаточный потенциал и готовность сторон к тесному и продолжительному взаимодействию в этой сфере.

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