Асим Моллазаде: Туризм в Азербайджане превратился в стратегическое направление развития ненефтяного сектора

18 октября в Бакинском конгресс-центре состоялся 1-й Национальный туристический саммит, организованный Государственным агентством по туризму и Бюро туризма Азербайджана. В его работе приняли участие более 1500 представителей государственных структур, дипломатического корпуса, туристической сферы, местных и иностранных партнерских организаций, общественности.

Комментируя Day.Az ситуацию в туристической сфере Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде отметил, что туризм сегодня является одним из важных стратегических направлений развития ненефтяной экономики.

В это направление Азербайджан вложил огромные инфраструктурные инвестиции, и сегодня во многих регионах страны построены прекрасные туристические центры, отели, комфортабельные зоны отдыха.

"Нам очень важно, чтобы Азербайджан развивал эту отрасль, которая помимо чистой прибыли от приезда туристов также дает возможность открывать новые рабочие места, повышать благосостояние народа. Поэтому проведение подобных мероприятий - еще одна возможность для Азербайджана информировать об огромном потенциале страны, в которой имеются большинство из существующих на планете климатических поясов и прекрасная природа", - сказал депутат.

По мнению Моллазаде, для развития Азербайджана очень важно также использовать исторические и культурные ценности и памятники нашей страны, потому что одних красот природы и роскошных отелей недостаточно для того, чтобы быть привлекательными для туристов.

"Кроме того, считаю, Азербайджан должен сегодня широко инвестировать в развитие образования в области туризма для того чтобы система работала более четко. Необходимо делать все возможное, чтобы Азербайджан стал одним из привлекательных туристических центров региона и мира", - отметил А. Моллазаде.

Тарана Мустафаева