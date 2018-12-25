Назначен председатель Международного банка Азербайджана

25 декабря 2018 18:41

Решением общего собрания акционеров ОАО "Международный банк Азербайджана" Аббас Ибрагимов назначен председателем правления банка. Как сообщает Trend со ссылкой на сообщение МБА, Аббас Ибрагимов с марта 2018-го года был исполняющим обязанности председателя правления Международного банка Азербайджана, передает Day.Az.

На заседании во вторник также был рассмотрен ряд вопросов касательно деятельности дочерних структур банка и вынесены соответствующие решения по ним. Также было выражено отношение касательно отчётности текущей деятельности ОАО "Международный банк Азербайджана", в том числе финансовым показателям за 11 месяцев 2018 года.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.
 
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