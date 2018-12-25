Назначен председатель Международного банка Азербайджана

Решением общего собрания акционеров ОАО "Международный банк Азербайджана" Аббас Ибрагимов назначен председателем правления банка. Как сообщает Trend со ссылкой на сообщение МБА, Аббас Ибрагимов с марта 2018-го года был исполняющим обязанности председателя правления Международного банка Азербайджана, передает Day.Az.

На заседании во вторник также был рассмотрен ряд вопросов касательно деятельности дочерних структур банка и вынесены соответствующие решения по ним. Также было выражено отношение касательно отчётности текущей деятельности ОАО "Международный банк Азербайджана", в том числе финансовым показателям за 11 месяцев 2018 года.