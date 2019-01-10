Центробанк Азербайджана накопил более 5 миллиардов
10 января 2019 13:01 190
На конец декабря 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 287,9 миллиона долларов (на 5,4 процента) - до 5622,5 миллиона долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эти цифры приведены в статистических данных, размещенных в четверг на сайте ЦБА.
За декабрь резервы Центробанка увеличились на 31,6 миллиона долларов.
Отметим, что в течение 2017 года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.
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