Центробанк Азербайджана накопил более 5 миллиардов

На конец декабря 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 287,9 миллиона долларов (на 5,4 процента) - до 5622,5 миллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эти цифры приведены в статистических данных, размещенных в четверг на сайте ЦБА.

За декабрь резервы Центробанка увеличились на 31,6 миллиона долларов.

Отметим, что в течение 2017 года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.

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