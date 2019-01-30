Центробанк Азербайджана запускает собственную лотерею - с денежными призами

В связи с ростом в обществе интереса к цифровым (электронным) платежам и расширением сферы безналичных расчетов, Центробанк Азербайджана с 1 февраля запускает стимулирующую лотерею под названием ""Kartla ödə, kartla qazan" (Оплати картой, выиграй картой), которая охватит большую часть населения на всей территории страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение банка, всего будет проведено три тиража - в феврале, марте и апреле. Каждая произведенная в этот период безналичная операция посредством платежных карт, эмитированных банками Азербайджана, на POS-терминалах, действующих на территории республики хозяйствующих субъектов, на сумму 5 манатов и выше, предоставляет владельцу карты право участия в лотерее. То есть, каждая операция на сумму свыше 5 манатов предоставляет владельцу один шанс.

Выигрыш составит 50 манатов, и после розыграша призового фонда каждого тиража будет автоматически зачислен на счет владельца карты. В лотерее смогут принять участие владельцы любого типа платежных карт, включая пенсионные, зарплатные, стипендиальные и студенческие. Планируется, что за время лотереи ее победителями в целом станут 1800 человек по всей стране.

Более подробную информацию о лотерее можно получить на официальном сайте Центробанка.

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