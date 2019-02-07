Российская "дочка" Межбанка Азербайджана подала иск на казахстанскую компанию

Российская "дочка" Международного банка Азербайджана "МБА-Москва" подала иск к казахстанской компании "Мунай Онтустик" на 5,57 миллиона долларов. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на российские СМИ, передает Day.Az.

По данным СМИ, иск в арбитражный суд подан за неисполнение обязательств по кредитным договорам. На сегодняшний день исковое заявление принято к производству. Судебное заседание пройдет пятого марта.

Отмечается, что "Мунай Онтустик" занимается разведкой, добычей, переработкой, покупкой и продажей нефти и нефтепродуктов.

Международный банк Азербайджана (МБА) действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны. С июля 2015 года банк находится на стадии оздоровления.

Банк "МБА-Москва" основан в 2002 году.

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