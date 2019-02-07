Утвержден новый состав коллегии Госкомитета

Утвержден состоящий из 14 человек новый состав коллегии Госкомитета по вопросам имущества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, новый состав коллегии Госкомитета по вопросам имущества выглядит следующим образом:



Председатель коллегии;



Председатель Госкомитета по вопросам имущества;



Члены коллегии:



Заместители председателя Госкомитета по вопросам имущества,



Председатель Госкомитета по вопросам недвижимости и земли Нахчыванской АР,



Глава аппарата Госкомитета по вопросам имущества,



Начальник службы госреестра недвижимости при Госкомитете по вопросам имущества,



Директор Госагентства по организации государственного управления землями при Госкомитете по вопросам имущества,

Директор аукционного центра по организации торгов при Госкомитете по вопросам имущества,



Директор кадастрового и топографического центра при Госкомитете по вопросам имущества,



Заведующий правовым отделом аппарата Госкомитета по вопросам имущества,



Заведующий отделом приватизации и аренды государственного имущества аппарата Госкомитета по вопросам имущества,



Заведующий отделом управления и эффективного использования государственного имущества аппарата Госкомитета по вопросам имущества,



Заведующий отделом финансов, экономического прогнозирования и внутреннего аудита аппарата Госкомитета по вопросам имущества,



Заведующий отделом по работе с местными структурами и организации погашения государственных нужд аппарата Госкомитета по вопросам имущества.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook