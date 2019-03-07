Центробанк привлечет у банков сотни миллионов манатов
7 марта 2019 11:44 167
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 11 марта проведет очередной депозитный аукцион. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщает в четверг ЦБА.
В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 7,26-9,24 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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