На конец февраля 2019 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 106 миллионов долларов (на 1,8 процента) - до 5 761,9 миллиона долларов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на статданные монетарного регулятора.

За год резервы Центробанка увеличились на 136,2 миллиона долларов (2,4 процента).

Отметим, что в течение 2018 года валютные резервы Центробанка выросли на 287,9 миллиона долларов, в течение 2017 года - на 1,36 миллиарда долларов.