Центробанк привлечет у банков сотни миллионов манатов
15 марта 2019 16:05 94
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 18 марта проведет очередной депозитный аукцион. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЦБА.
В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 350 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 7,01-8,99 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Отметим, что ранее ставка по депозитам составляла 7,26-9,24 процента. Снижение доходности связано с изменением учетной ставки с 9,25 до девяти процентов.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года.
В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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