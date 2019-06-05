Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела очередной аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 100 миллионов манатов со сроком обращения 29 дней. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу, передает Day.Az.

Согласно информации, спрос в ходе аукциона превысил предложение почти в 5,7 раза - 15 инвесторов подали 19 заявок на 571,46 миллиона манатов.

Цена отсечения по конкурентным заявкам была установлена в размере 99,4587 маната (6,76 процента), средневзвешенная цена - также 99,4587 маната (6,76 процента). Объем размещенных по итогам аукциона нот составил 100 миллионов манатов.

Срок погашения нот - третье июля 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

Официальный курс на четвертое июня составляет 1,7 AZN/USD.

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