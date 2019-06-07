https://news.day.az/economy/1126841.html Где держит свои средства SOCAR?
Где держит свои средства SOCAR?
Азербайджанская госкомпания SOCAR в 2018 году сократила объем денежных средств, размещенных в Международном банке Азербайджана (МБА) на 17,4 процента. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2018 год.
Согласно отчету, SOCAR разместила в Межбанке 1,3 миллиарда манатов.
В отчете говорится, что SOCAR держит средства в ведущих финансовых учреждениях Азербайджана, а большая часть средств госкомпании размещена в МБА.
По состоянию на 31 декабря 2017 года, объем средств SOCAR в МБА составил 1,5 миллиарда манатов.
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