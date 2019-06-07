Азербайджанская госкомпания SOCAR в 2018 году сократила объем денежных средств, размещенных в Международном банке Азербайджана (МБА) на 17,4 процента. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2018 год.

Согласно отчету, SOCAR разместила в Межбанке 1,3 миллиарда манатов.

В отчете говорится, что SOCAR держит средства в ведущих финансовых учреждениях Азербайджана, а большая часть средств госкомпании размещена в МБА.

По состоянию на 31 декабря 2017 года, объем средств SOCAR в МБА составил 1,5 миллиарда манатов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!