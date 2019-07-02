https://news.day.az/economy/1134419.html В Азербайджане приватизированы гособъекты
В Азербайджане приватизированы гособъекты
Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана провел очередной аукцион по приватизации госимущества, среди лотов которого малые государственные предприятия, нежилые площади и транспортные средства марок "BMW", "ГАЗ", "Fiat" 2005-2008 годов выпуска. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на госкомитет.
Отметим, что девятого июля пройдет следующий аукцион, в котором на приватизацию будет выставлено 77 объектов госимущества.
Потенциальным покупателям будут предложены 22 акционерных общества, 46 малых государственных предприятий и объектов, а также девять нежилых участков.
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