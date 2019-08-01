Расходы государственного бюджета по итогам первого полугодия исполнены на 100,2 процента - 10,9 миллиарда манатов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов прошедшем в среду совещании при Президенте Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.

По словам министра, доходы государственного бюджета исполнены в размере 10,4 миллиарда манатов.

Шарифов отметил, что в течение первого полугодия расходы по государственным капиталовложениям на общую сумму 5,98 миллиарда манатов исполнены пока на 37 процентов.

"Этому есть объективные причины. Кредиты предусмотрены в размере примерно 1,14 миллиарда манатов. К сожалению, коэффициент использования этих кредитов невысок. Соответствующие структуры должны ускорить работу по реализации этих кредитов", - сказал он.

Как отметил министр, в результате этого появляются задержки в реализации инфраструктурных проектов. "Так, могут возникнуть некоторые препятствия в прогнозировании доходов и исполнении расходов государственного бюджета. Поэтому мы стараемся скоординировать исполнение расходов государственного бюджета, чтобы большая часть расходов не приходилась на конец года", - сказал Шарифов.

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