Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже 2-6 сентября составил 233,7 миллиона манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 199,03 миллиона манатов. Всего было размещено два миллиона нот.

Объем торгов облигаций на вторичном рынке составил 17,4 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлось 680,99 тысячи долларов (1,16 миллиона манатов).

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям - на министерство финансов Азербайджана.

В течение прошлой недели на вторичном рынке биржи также заключались сделки по акциям на общую сумму 114,8 тысячи манатов.

Объем операций РЕПО составил 17,14 миллиона манатов.

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